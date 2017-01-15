16'ncı Madde 341 Oyla Kabul Edildi

ANAYASA değişiklik teklifinin 16'ıncı maddesi 341 oyla kabul edildi. 16'ncı madde için yapılan oylamada 341 kabul, 134 ret, 1 çekimser, 3 boş, 3 geçersiz oy çıktı.



Meclis Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 16'nci maddesi oyla kabul edildi. 16 saat süren anayasa mesaisinde, 5 madde kabul edildi.



Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, Meclis genel kurulunu kalan 2 maddeyi bugün saat 16.00'da görüşmek üzere saat 06.15'de kapattı. - Kozan