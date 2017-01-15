ANAYASA değişiklik teklifinin 16'ıncı maddesi 341 oyla kabul edildi. 16'ncı madde için yapılan oylamada 341 kabul, 134 ret, 1 çekimser, 3 boş, 3 geçersiz oy çıktı.
Meclis Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 16'nci maddesi oyla kabul edildi. 16 saat süren anayasa mesaisinde, 5 madde kabul edildi.
Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, Meclis genel kurulunu kalan 2 maddeyi bugün saat 16.00'da görüşmek üzere saat 06.15'de kapattı. - Kozan
16'ncı Madde 341 Oyla Kabul Edildi
ANAYASA değişiklik teklifinin 16'ıncı maddesi 341 oyla kabul edildi.
ANAYASA değişiklik teklifinin 16'ıncı maddesi 341 oyla kabul edildi. 16'ncı madde için yapılan oylamada 341 kabul, 134 ret, 1 çekimser, 3 boş, 3 geçersiz oy çıktı.
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