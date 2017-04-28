16. Boston Türk Film ve Müzik Festivali Sona Erdi

NEW ABD'nin Boston kentinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFF) sona erdi.



BTFF Kurucu Direktörü Erkut Gömülü, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Mart'ta başlayan ve yaklaşık 6 hafta süren festivalde 25 filmin gösterildiğini, ayrıca 5 konser verildiğini bildirdi.



Festivale katılan 31 konuk sanatçıdan 7'sinin yönetmen, 22'sinin müzisyenlerden oluştuğu bilgisini veren Gömülü, Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü'nün 11'incisinin sahibinin Uğur Yücel olduğunu, ayrıca Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda ödül kazanan filmlerin yönetmenlerine de ödüllerinin takdim edildiğini aktardı.



Yönetmenler Yüksel Aksu, Ahmet Boyacıoğlu, Kıvanç Sezer'in de konuklar arasında olduğunu belirten Gömülü, şunları kaydetti:



"Festivalin müzik bölümündeki seçkin konserler dinleyicilerin beğenisini kazandı. Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konzertmeisteri Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal'ın verdiği resital büyük ilgi gördü. Programda Beethoven ve Prokofiev'in yanı sıra Ahmet Adnan Saygun'un eserleri de seslendirildi.



Festival programı kapsamında Türkiye'nin ilk profesyonel kadın neyzeni Burcu Karadağ, Berklee Müzik Okulu'nda ilk kez bir ney atölyesini yönetti.



Daha sonra Boston Goethe Enstitüsünde, Türk musikisinin en zarif ve asil halinde ifadeye muktedir ney ve kanun ikilisinden harika bir konser yer aldı. Neyzen Burcu Karadağ ve kanuni Tahir Aydoğdu'nun gerek bireysel gerekse karşılıklı taksimleri ve saz musikimizin en güzel örneklerinin yer aldığı konserin yerleri günler öncesinden tükendi. Konser öncesinde ise Burcu Karadağ ve Tahir Aydoğdu'nun birlikte yönettiği bir ney ve kanun atölyesi de yer aldı."



Gömülü, gelecek yıl yapılacak 17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali'nin tarihlerinin 16 Mart-23 Nisan 2018 olarak belirlendiğini duyurdu.