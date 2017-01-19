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16 Başsavcının Görev Yeri Değişti
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16 Başsavcının Görev Yeri Değişti
19 Ocak 2017 Perşembe 17:22
HSYK 16 başsavcının görev yerini değiştirdi.
HSYK 16 başsavcının görev yerini değiştirdi. Ankara Başsavcılığına Yüksel Kocaman oldu.
Kaynak:
Dunya.com
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