156 Hasta Sandığa Götürüldü

İl Sağlık ve Halk sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, 156 hastanın sandığa götürülerek oy kullanmasının sağlandığını söyledi.



Dr. Happani, Anayasa Değişikliği Halk oylamasında evde yatan hastaların oy kullanabilmesi için Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini ifade ederek, "Kilis Devlet Hastanesi ile Halk Sağlığı Müdürlüğümüze müracaatta bulunan 156 hasta bu hizmetten faydalanmıştır. Görev alan tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS