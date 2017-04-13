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156 Bin Lale ile Türk Bayrağı
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156 Bin Lale ile Türk Bayrağı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan 336 kadının, yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla saksıya ekilen 156 bin lale ile 337,5 metrekarelik dev Türk bayrağı oluşturuldu.

156 Bin Lale ile Türk Bayrağı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan 336 kadının, yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla saksıya ekilen 156 bin lale ile 337,5 metrekarelik dev Türk bayrağı oluşturuldu.

Kaynak: Dunya.com

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