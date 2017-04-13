156 Bin Lale ile Türk Bayrağı
Konya Büyükşehir Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan 336 kadının, yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla saksıya ekilen 156 bin lale ile 337,5 metrekarelik dev Türk bayrağı oluşturuldu.
Konya Büyükşehir Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan 336 kadının, yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla saksıya ekilen 156 bin lale ile 337,5 metrekarelik dev Türk bayrağı oluşturuldu.
Kaynak: Dunya.com
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