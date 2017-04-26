1528 TL'ye Satılan Çamurlanmış Kot

Amerikalı bir giyim firması, çamurlanmış bir kot pantolonu 425(1528 TL) dolardan satışa sunarak tartışmalara neden oldu.



Nordstrom firması kot pantolonu, "Geleneksel Amerikan işçi giyimi" olarak nitelendirerek internet sitesinde satışa koydu.



ABD'de sosyal medyada bir anda popüler olan kot için oldukça ilginç yorumlar geldi.



Tepki gösteren paylaşımlardan birinde "Arka bahçende yuvarlanarak benzer bir görünüşü çok daha ucuza elde edebilirsin" ifadesi kullanıldı.



Discovery Channel'da yayınlanan "Kirli İşler" programının sunucularından Mike Rowe, pantolonu, "kirli işi olan biri tarafından giyilmiş ama böyle bir işi olmayanlar için üretilmiş" cümlesiyle tanımladı.



Rowe, "Bu kot, çalışmayı alaya zengin insanlar için bir kostüm" ifadesini de takipçileriyle paylaştı.



Nordstrom firmasının ürüne ilişkin yayımladığı açıklamada ise, "bu kot elini taşın altına koyarak kirlenmekten korkmadığının kanıtı" denildi.



Ancak çamurlu kot konusunda herkes eleştirel değil. Böyle paylaşımlardan birinde, "Eğer kirli bir pantolona 400 dolar verebiliyorsan neden vermeyesin" yorumu yapıldı.