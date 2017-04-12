152 Evler ve Beyazıt Mahalleleri Modern Yapılara Kavuşacak

Yıldırım Belediyesi'nin 152 Evler ve Beyazıt mahallelerinde hayata geçireceği kentsel dönüşüm projeleriyle bölgeye modern ve depreme dayanıklı yapılar inşa edilecek.



Yıldırım Belediyesi, dönüşüm hamlelerinden birini de 152 Evler ve Beyazıt mahallelerinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Uygulama imar plan taslakları ve avan proje çalışmalarının devam ettiği proje ile birlikte plansız yapılaşmalar yerini güvenli ve yaşanabilir binalara bırakacak. 196 bin 200 metrekare alanda yapılacak uygulamalarla birlikte mevcut 935 bina ve 212 iş yerinin yerinde depreme dayanıklı, ideal şehir yaşamına uygun yapılar yükselecek.



Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'da devam ettirdiğimiz dönüşüm projesinin tamamında olduğu gibi bu iki mahallemizde de modern ve ideal şehirleşme planlama ve uygulamalarını ön plana koyuyoruz. Projemizi 196 bin 200 metrekare alanda uygulayarak o bölgede yaşayan 9 bin 262 vatandaşımızın güvenli konutlarda yaşamasını sağlayacağız. Plansız yapılaşmanın oluşturduğu estetikten yoksun görüntüye son verip insanlarımızın yaşam kalitesini yükselteceğiz" dedi.



Kentsel dönüşümün tamamlandığında 152 Evler ve Beyazıt mahallerinin ideal duruma geleceğini vurgulayan Edebali, "Mahallelerimizin çehresini değiştirecek proje sayesinde buradaki yapılar yerini planlı ve güvenli binalara bırakacak. Bölgede fiziki dönüşümün yanı sıra sosyal dönüşümün de tamamlanmasıyla birlikte, mahalle kültürü canlı tutularak ilçenin kalkınmasına art değer katılacak" şeklinde görüşlerini belirtti. - BURSA