152 Evler Ve Beyazıt Mahalleleri Modern Yapılara Kavuşacak

İlçeyi kentsel dönüşüm projeleriyle geleceğe hazırlayan Yıldırım Belediyesi, dönüşüm hamlelerinden birisini de 152 Evler ve Beyazıt mahallelerinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Uygulama imar plan taslakları ve avan proje çalışmalarının devam ettiği proje ile birlikte, plansız yapılaşmalar yerini güvenli ve yaşanabilir binalara bırakacak. 196 bin 200 metrekare alanda yapılacak uygulamalarla birlikte mevcut 935 bina ve 212 iş yerinin yerinde depreme dayanıklı, ideal şehir yaşamına uygun yapılar yükselecek.

MODERN VE İDEAL ŞEHİRLEŞME PLANI

152 Evler ve Beyazıt mahallelerinde hayata geçirilmesi planlanan dönüşüm uygulaması hakkında bilgiler veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'da devam ettirdiğimiz dönüşüm projesinin tamamında olduğu gibi bu iki mahallemizde de modern ve ideal şehirleşme planlama ve uygulamalarını ön plana koyuyoruz. Projemizi 196 bin 200 metrekare alanda uygulayarak o bölgede yaşayan 9 bin 262 vatandaşımızın güvenli konutlarda yaşamasını sağlayacağız. Plansız yapılaşmanın oluşturduğu estetikten yoksun görüntüye son verip insanlarımızın yaşam kalitesini yükselteceğiz" dedi.

'TÜM BEKLENTİLERE CEVAP VERECEK BİR UYGULAMA'

Kentsel dönüşümün tamamlandığında 152 Evler ve Beyazıt mahallerinde yaşam alanlarını ideal bir konuma yükselteceklerini de vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Mahallelerimizin çehresini değiştirecek proje sayesinde buradaki yapılar yerini planlı ve güvenli binalara bırakacak. Bölgede fiziki dönüşümün yanı sıra sosyal dönüşümünde tamamlanmasıyla birlikte, mahalle kültürü canlı tutularak ilçenin kalkınmasına art değer katılacak. Vatandaşlarımızın tüm beklentilerine cevap verecek, insanı ön planda tutan projelerle, kültürel değerlerimizi koruyan bir kimliğe kavuşulacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı dönüşüm hamlemizle ilçemiz Bursa'da yüksek yaşam kalitesine sahip önemli bir seviyeye yükselecek" şeklinde görüşlerini belirtti.