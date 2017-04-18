Muğla'nın Bodrum ilçesinde 150 yıllık su sarnıcı, sanat atölyesine dönüştü.



Bodrum'da 150 yıllık geçmişi olan tarihi su sarnıcı sanat atölyesine dönüştü. Mümtaz Ataman Caddesi'nde bulunan su sarnıcı, amatör ve profesyonel sanatçıların atölyesi haline geldi. Sanat atölyesinden sergi salonuna birçok etkinlik için kullanılan su sarnıcına ev kadınlarının ilgisi ise oldukça yüksek. Sarnıçta eğitim gören kursiyerler hem el sanat becerilerini geliştiriyor hem de yaptıkları sanatsal ürünleri satarak ev bütçesine katkı sağlıyor. Bazı kursiyerler ise bin bir emekle yaptığı eserleri satmaya kıyamıyor.



"Tırnaklarımla kazıdım"



Su sarnıcını sanatseverlerle buluşturan el sanatları öğretmeni Pınar Kadıoğlu, tırnaklarıyla kazıyarak sanat atölyesine çevirdiği su sarnıcında, yakma tekniği gravür ve dekoratif süsleme kursu veriyor. Kadıoğlu, 150 yıl boyunca tarihe tanıklık etmiş su sarnıcında sanatla uğraşmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, şu sözlere yer verdi: "Su sarnıcının 150 yıllık bir tarihi var. 150 yıllık tarihi olan su sarnıcının içinde sanatsal etkinliklerde bulunmak inanılmaz bir haz veriyor. Dingin, sakin huzur içerisinde çalışıyoruz öğrencilerimle. Yakma resim dersleri veriyorum. Kavak ağacı üzerine kontrplak üzerine çalışıyoruz. Birde dekoratif süsleme teknikleri ile çalışmalar yapıyoruz. Herkes çok mutlu çalışıyor burada. Sevgi ve mutluluk içerisinde günlerimizi geçiriyoruz bu sarnıçta."



"Yağmur suyu almaya başladığı zaman gelip müdahale etmeye çalışıyorum"



Sarnıcın içerisi su dolduğu zaman müdahale ettiğini söyleyen Kadıoğlu, "Su sarnıcının görevi zaten içerisinin sularla dolması ve bu mahalledeki insanların su ihtiyaçlarını gidermesiydi. Su sarnıcının içerisine su dolmasını engellemek çok zor. Bu sarnıç su alsın diye yapılmış zaten. Suyu topraktan doğal olarak çekiyor. Yağmur suyu almaya başladığı zaman gelip müdahale etmeye çalışıyorum. Bazı bölgelerini kapattım korumaya aldım" dedi.



Sarnıçta kurs gören Sema Yücel ise, "İki yıldır gidip geliyoruz buraya. Hem ahşap yakma hem de dekoratif süsleme teknikleri öğreniyoruz. Her seferinde severek koşa koşa geliyoruz buraya. Sarnıçta sanat yapmak çok otantik çok değişik. En başta o bizi etkiliyor. Atmosferi, sıcaklığı çok güzel. Burada keyifle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



İki yıldır sarnıçta kurs gören Işıl Bakış da yakma resim sanatı yaptığını söyleyerek sarnıç içerisinde böyle bir sanat yapmanın çok güzel olduğunu açıkladı.



18 kişi içerisinde tek erkek kursiyer olan sanatsever ise, "Sarnıcın doğallığı, otantik yapısı çok güzel. Bu da bizi daha çok motive ediyor" diye konuştu. - MUĞLA