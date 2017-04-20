150 Yıllık Çeşme İmece Usulu Yenilendi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyündeki 150 yıllık çeşme, vatandaşlar tarafından tadilatı yapılarak yenilendi.



Çeymeyi 8 bin TL'ye yenileriklerini belirten Muhtarı Zühtü Erbay, "Köyümüzün simgesi olan Erkit mevkiinde bulunan ve bizler için son derece önemli olan çeşmemizin bakım çalışmalarını tamamladık. Köyümüzün ağırlıklı geçim kaynağı hayvancılık olduğu için çeşmemizde köyümüzün kırsalında bulunduğu için bu çalışma oldukça önemliydi. Çeşmemizin onarımına isminin verilmesini istemeyen hayırsever bir vatandaşımız 8 bin TL katkıda bulunup malzemeleri almamızı sağlamıştır. İşçiliğini köylülerimiz el birliği ile imece usulu yaptık. Hayvancılıkla geçinen köyümüzde bu çeşmemiz bizler için son derece önemliydi. Aynı zamanda köyümüzün tarihi simgesi olan Erkit çeşmemizin onarımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA