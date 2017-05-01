150 Yıl Sonra Kendi İmkanları ile Su Çıkardılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 150 yıldır su sorunu yaşan Taşlıca köylüleri, DSİ ve büyükşehir belediyesinin sondaj vurarak "Burada su yok" dediği bölgeden kendi imkanlarıyla su çıkardı. Köylüler, 130 metreden çıkardıkları suyun başında davul zurna çaldı.



Marmaris'in Taşlıca köyü, yaklaşık 150 yıldır su sıkıntısı yaşıyor. İçme suyunun kuyulardan eşeklerle ya da komşu köylerden tankerle sağlandığı köye 2009'da İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan içme suyu göleti su tutmayınca, köylüler yeni arayışlara başladı. Muğla'nın büyükşehir olmasından sonra hem büyükşehir belediyesi hem de Devlet Su İşleri (DSİ) Kırkkuyular olarak bilinen bölgede sondaj çalışması yaptı. Çalışmalarda suya ulaşılamadı.



Bölgede su olduğuna inanan köylüler, DSİ ve büyükşehir belediyesinin sondaj vurduğu noktanın 200 metre uzağında kendi imkanlarıyla sondaj çalışması yaptılar ve 130 metre derinlikten suyu çıkardılar. Suyun bulunmasını davul zurna ile kutlayan köylüler, bölgeye depo yapmaya da başladılar. Çıkarılan suyun köyün sorununu çözmeyeceğini kaydeden köylüler, "Kısmen de olsa derdimize çare olacak. Burada daha fazla su olduğuna inanıyoruz ve çıkarmak için çalışacağız" dediler. - MUĞLA