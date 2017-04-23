ANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle gönderden kopan 150 metrekarelik Türk Bayrağı, denize düştü. Islandığı için 100 kilo ağırlığa ulaştığı belirtilen bayrağı, bir polis memuru sırtına alıp sudan çıkardı.



Muratpaşa İlçesi'nde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde dalgalanan 150 metrekarelik Türk Bayrağı, gönderden koparak, 30 metrelik falezlerin hemen altına denize düştü. Sabah saatlerinde suda yüzen bayrağı görenlerin haber vermesi üzerine gelen deniz polisi, bayrağa zarar vermeden sudan çıkarmak için uzun uğraş verdi. Tamamen ıslanan ve yaklaşık 100 kilo ağırlığa ulaştığı belirtilen bayrağı bir deniz polisi katlayarak halatla bağladı. Bayrağı sırtlayan polis memuru ağırlığına rağmen tek başına kayalıklara çıkarmayı başardı.



Bayrak, yıkanıp bakımının yapılmasının ardından yeniden yerine asıldı.



- Antalya