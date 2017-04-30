150 Mardinli Genç İlk Kez İstanbul'a Geldi
Mardinli 150 lise öğrencisi, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen gezi kapsamında İstanbul turu yaptı.
Mardinli 150 lise öğrencisi, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen gezi kapsamında İstanbul turu yaptı. ??
Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 150 genç daha önce hiç görmedikleri İstanbul'a geldi.
Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı ile Fatih, Eyüp Sultan ve Sultanahmet Camisi başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik merkezlerini rehberler eşliğinde gezen gençler, ilk kez gördükleri İstanbul Boğazı'nda da tekne turuna katıldı.
3 gün süren gezi kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni de görme fırsatı bulan gençlerden 18 yaşındaki Oruç Merat, İstanbul'u çok beğendiğini belirterek, "Hem burada okuyup hem de ömür boyu burada yaşamak istiyorum." dedi.
Gezi, Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenleniyor.