150 Koyun Bir Gecede Telef Oldu

Olay, merkez Karşıyaka Mahallesinin üst taraflarında meydana geldi. Zafer Bingöl'e ait ağıllara giren kurt, 150 koyun ve kuzuyu telef ederken, yaklaşık 30 koyunu da yaraladı. Yaklaşık 200 bin liralık zarara uğrayan aile, ağıldaki telef olan hayvanları topladı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de gelerek olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi. Kuzularla birlikte yaklaşık 35...