150 kiloluk yaşlı adam sıra üstünde sandık başına götürüldü



KONYA - Konya'da yaklaşık 150 kilo olan yaşlı bir adam, oy kullanmaya sıra üzerinde vatandaşlar tarafından taşınarak götürüldü.

Merkez Meram ilçesi Muhittin Güzelkılınç Lisesinde yaklaşık 150 kilo olduğu öğrenilen yaşlı bir adam, aşırı kilolarından dolayı yürüyemeyince yardımına vatandaşlar yetişti. Otomobilden indirildikten sonra okulda bulunan sıra üzerine oturtulan yaşlı adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla merdivenlerden çıkartılıp giriş katındaki, oy kullanacağı salona taşındı. Oyunu kullanan yaşlı adam, ardından sınıfa getirildiği gibi sıra üzerinde arabaya taşındı.