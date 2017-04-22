150 Göçmen Yaşam Mücadelesi Veriyor

Ağrı'da, Afganistan ve Pakistan'dan kaçak yollardan gelen 150 göçmen şehirler arası otobüs terminalinin bulunduğu boş alanda yaşam mücadelesi veriyor.



Geçtiğimiz günlerde Afganistan ve Pakistan'daki terör olaylarından etkilenen 150 göçmen, kaçak yollarla günlerce süren yürüyüşün ardından Türkiye'ye giriş yaptı. Terör örgütlerinin gölgesinden kaçarak daha iyi bir yaşam sürmek için Afganistan ve Pakistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen genç, yaşlı, çocuk olmak üzere toplam 150 kaçak İran'dan Türkiye'ye geçerken Gürbulak sınır kapısında Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 4 gün boyunca jandarma ekiplerinin kendilerine çok iyi davrandıklarını söyleyen mülteciler daha sonra kendilerine Jandarma tarafından bir belge verilerek serbest bırakıldıklarını söylediler. Doğubayazıt'tan Ağrı'ya kadar çoğu zaman yürüdüklerini dile getiren mülteciler, 4 gündür Ağrı otogarında aç ve susuz bir şekilde yaşam mücadelesi verdiklerini ifade ettiler. Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek için çoğu zaman yürüyerek dağlarda aç ve susuz kaldıklarını söyleyen göçmenler, Ağrı'da havaların çok soğuk olduğunu ateş yaşarak çöplük kenarında ve otogar çevresinde üstü açık bir şekilde yerde uyuduklarını belirttiler. Kaçakların arasında Türkçeyi iyi konuşabilen İsmail adlı göçmen, "Biz Afganistan'dan çıkarak günlerce yürüdük. Sonra Pakistan'dan gelen ekipte bize katıldı. 150 kişi Pakistan ve Afganistan sınırını kaçak olarak günlerce yürüyerek geçtik. Biz birkaç gün dağlarda kaldık. Üzerimizde hiçbir şey yoktu, aç ve susuz günlerce yürüdük. Çoğumuz hastalandı, daha sonra İran sınırından kaçak bir şekilde Türkiye'ye geçerken jandarmalar bizi yakaladı. Bize bir belge verdiler, sonra bizi bıraktılar. Biz burada otogarda perişanız, çok mağduruz, aç ve susuz bir şekilde burada kalıyoruz. Aç kaldığımız zaman buradaki vatandaşlar az da olsa bize yardım ederek yemek verdiler. 4-5 gün jandarmada kaldık. Afganistan'dan çıkalı 25 gün oldu. ve dağlarda yollarda perişan olduk. Afganistan'da savaş vardı, ekmek kazanmak çok zordu ve en önemlisi iş yoktu. Biz Türkiye'ye çalışmaya geldik. Günlerce dağlarda yaşadık, şimdi de buradayız. Otogar'da akşam 21.00'de başlayıp sabah 06.00'ya kadar otogar ve çevresinde kalıyoruz. Hiçbir şey yok üşüyoruz, ne yapalım, gündüzde etrafta geziyoruz. Günlerce aç kalıyoruz, paramız yok, biletimizi de kimse kesmiyor. Bizi buraya getiren kaçakçıları arıyoruz, kimse telefonlarımıza cevap vermiyor. Afganistan'dan buraya kadar kişi başı 1000 dolar para aldılar. Toplam 150 kişi geldik, yaklaşık olarak içimizde 10 kadın ve 5-6 tane çocuk var. 3 aylık ve 4 yaşlarında çocuklar var, hepside hasta" ifadelerini kullandı. Afganistan'da iş olmadığını ve terör örgütlerinin baskısı altında yaşadıklarını bu yüzden Türkiye'ye gelip çalışıp yeni bir hayat kurmak istediklerini söyleyen ismini söylemek istemeyen Göçmen "Afganistan'da iş yok, Taliban ve DAEŞ vardı. Buraya çalışmak için geldik. Kaç gündür yemek yemiyoruz, açız. Şu anda otogar'ın arkasında bulunan bir çöplükte ateş yakarak ısınıyoruz, burada çöplükte aç ve üşüyerek uyuyoruz. Geceler çok soğuk uyuyamıyoruz, buralar çok soğuk çevrede ki dağlarda hala kar var. Yemek yok sadece su içebiliyoruz, hiç bir şey yok" şeklinde konuştu. - AĞRI