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150 Bin Lira Hibeye Başvurular Başladı
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150 Bin Lira Hibeye Başvurular Başladı

TÜBİTAK'ın girişimcilerin iş fikirlerine sağlayacağı 150 bin lira geri ödemesiz destek için başvurular bugün itibariyle alınacak.

150 Bin Lira Hibeye Başvurular Başladı

TÜBİTAK'ın girişimcilerin iş fikirlerine sağlayacağı 150 bin lira geri ödemesiz destek için başvurular bugün itibariyle alınacak.

Kaynak: Dunya.com

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