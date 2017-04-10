150 Bin Lira Hibeye Başvurular Başladı
TÜBİTAK'ın girişimcilerin iş fikirlerine sağlayacağı 150 bin lira geri ödemesiz destek için başvurular bugün itibariyle alınacak.
TÜBİTAK'ın girişimcilerin iş fikirlerine sağlayacağı 150 bin lira geri ödemesiz destek için başvurular bugün itibariyle alınacak.
Kaynak: Dunya.com
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