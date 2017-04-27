15 Yılda 5,3 Kişiye İşsizlik Ödemesi

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 15 yılda 5,3 milyon kişiye ödeme yapıldı. Fona bu yılın ocak ayında 158 bin, şubatta 109 bin, martta ise 110 bin 500 kişi başvurdu.
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