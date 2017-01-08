15 Yaşındaki Genç Falezlerden Denize Düştü

ANTALYA'da arkadaşlarıyla Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlere gelen 15 yaşındaki Ejder Dede, yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü. Hastanede tedaviye alınan gencin hayati tehlikesi sürüyor.



Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerindeki Kuğulu Park'ta meydana geldi. Bir klima tamircisinde çalışan Ejder Dede, arkadaşlarıyla parka geldi. Falezlerde kayalıkların ucunda arkadaşıyla konuşurken dengesini kaybeden Ejder Dede, yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü. Yüzme bilmeyen gencin denize düştüğünü görenler 112, polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen Deniz Polisi'ne bağlı balık adamlar, deniz dibindeki genci su yüzüne çıkartarak bota aldı. Kalbi duran gence deniz polisi bot içerisinde kalp masajı yaptı. Yat Limanı'na çıkarılan Ejder Dede, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta da bir süre kalp masajı yapılan gencin duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Dede'nin hayati tehlikesi sürüyor.



- Antalya