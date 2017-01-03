15 Yaşındaki Araç Hırsızının 204 Suçtan Kaydının Olduğu Ortaya Çıktı

Şanlıurfa'da çaldıkları otomobili hurdacıya satmaya kalkan iki şüpheli yakalandı. 15 yaşındaki şüphelinin poliste hırsızlık suçundan 204 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

HURDACIDA YAKALANDILAR

Şanlıurfa'da küçük yaşlardan itibaren 204 ayrı hırsızlık olayına adı karıştığı ve zaman zaman ceza aldığı öğrenilen 15 yaşındaki M.H.E. ile 22 yaşındaki Yunus Ç. iddiaya göre uyuşturucu alabilmek için Süleymaniye Mahallesi'nde park halindeki 63 KF 227 otomobili çaldı. İki şüpheli, çaldıkları otomobili bir hurdacıda parçalatarak satmak isterken polis tarafından yakalandı.

ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüphelilerden M.H.E, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube diğer şüpheli Yunus Ç. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.