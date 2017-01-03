15 Yaşında Hırsızlıktan 204 Kaydı Var

Şanlıurfa'da küçük yaşlardan itibaren 204 ayrı hırsızlık olayına adı karıştığı ve zaman zaman ceza aldığı öğrenilen 15 yaşındaki M.H.E. ile 22 yaşındaki Yunus Ç. iddiaya göre uyuşturucu alabilmek için Süleymaniye Mahallesi'nde park halindeki 63 KF 227 otomobili çaldı.

PARÇALATARAK SATACAKLARDI

İki şüpheli, çaldıkları otomobili bir hurdacıda parçalatarak satmak isterken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.H.E, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube diğer şüpheli Yunus Ç. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.