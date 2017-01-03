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15 Yaşında Hırsızlıktan 204 Kaydı Var

15 Yaşında Hırsızlıktan 204 Kaydı Var

Şanlıurfa'da çaldıkları otomobili hurdacıya satmaya kalkan iki kişi yakalandı. Yakalanan 15 yaşındaki şüphelinin hırsızlık suçundan 204 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

15 Yaşında Hırsızlıktan 204 Kaydı Var

Şanlıurfa'da küçük yaşlardan itibaren 204 ayrı hırsızlık olayına adı karıştığı ve zaman zaman ceza aldığı öğrenilen 15 yaşındaki M.H.E. ile 22 yaşındaki Yunus Ç. iddiaya göre uyuşturucu alabilmek için Süleymaniye Mahallesi'nde park halindeki 63 KF 227 otomobili çaldı.

PARÇALATARAK SATACAKLARDI

İki şüpheli, çaldıkları otomobili bir hurdacıda parçalatarak satmak isterken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.H.E, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube diğer şüpheli Yunus Ç. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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