15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Adana ve Mersin'de

15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Adana Kadın Platformu ortaklığıyla 27-28 Nisan'da Adana'da olacak. Festival, 29-30 Nisan'da Mersin'de devam edecek.



Adana Kadın Platformu ortaklığıyla 27-28 Nisan'da Adana'daki Tarihi Kız Lisesi Binası'na gerçekleştirilecek olan 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin programı şöyle:



27 Nisan Perşembe: 12: 00 "Tereddüt", 14: 00 "Zeytin Ağacı", 16: 00 "Başkasının Evi", 18: 00 "Tam Gözlerimi Açarken"



28 Nisan Cuma: 12: 00 "Toz Bezi", 14: 00 "Çok Uzak Fazla Yakın", 16: 00 "Ateş", 18: 00 "Feminist Değilim Ama..." (Söyleşi)



Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek gösterim ve etkinlikler ise şöyle:



29 Nisan Cumartesi: 12: 00 "Tereddüt", 14: 00 "Zeytin Ağacı", 16: 00 "Başkasının Evi", 18: 00 "Tam Gözlerimi Açarken"



30 Nisan Pazar: 12: 00 "Toz Bezi", 14: 00 "Ana Yurdu", 16: 00 "Ateş", 18: 00 "Feminist Değilim Ama..." (Söyleşi) - ADANA