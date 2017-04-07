15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali
8 NİSAN 2017 CUMARTESİ | Konak Kültürevi12: 00 AÇILIŞ14: 00 MASUMLAR16: 00 BAŞKASININ EVİ18: 00 TAM GÖZLERİMİ AÇARKEN9 NİSAN 2017 PAZAR | Nilüfer Dernekler Yerleşkesi12: 00 ÇOK UZAK FAZLA YAKIN14: 00 BEN HALKIM16: 00 TEREDDÜT18: 00 FEMİNİST DEĞİLİM AMA> ÜcretsizDetaylar : İl : Bursaİlce...
8 NİSAN 2017 CUMARTESİ | Konak Kültürevi12: 00 AÇILIŞ14: 00 MASUMLAR16: 00 BAŞKASININ EVİ18: 00 TAM GÖZLERİMİ AÇARKEN9 NİSAN 2017 PAZAR | Nilüfer Dernekler Yerleşkesi12: 00 ÇOK UZAK FAZLA YAKIN14: 00 BEN HALKIM16: 00 TEREDDÜT18: 00 FEMİNİST DEĞİLİM AMA> Ücretsiz
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Konak Kültürevi
Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2
Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 13: 00: 00
Kategori : 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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