15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali

8 NİSAN 2017 CUMARTESİ | Konak Kültürevi12: 00 AÇILIŞ14: 00 MASUMLAR16: 00 BAŞKASININ EVİ18: 00 TAM GÖZLERİMİ AÇARKEN9 NİSAN 2017 PAZAR | Nilüfer Dernekler Yerleşkesi12: 00 ÇOK UZAK FAZLA YAKIN14: 00 BEN HALKIM16: 00 TEREDDÜT18: 00 FEMİNİST DEĞİLİM AMA> ÜcretsizDetaylar : İl : Bursaİlce...

15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali

8 NİSAN 2017 CUMARTESİ | Konak Kültürevi12: 00 AÇILIŞ14: 00 MASUMLAR16: 00 BAŞKASININ EVİ18: 00 TAM GÖZLERİMİ AÇARKEN9 NİSAN 2017 PAZAR | Nilüfer Dernekler Yerleşkesi12: 00 ÇOK UZAK FAZLA YAKIN14: 00 BEN HALKIM16: 00 TEREDDÜT18: 00 FEMİNİST DEĞİLİM AMA> Ücretsiz

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Konak Kültürevi

Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2

Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 13: 00: 00

Kategori : 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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