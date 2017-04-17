İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede son bir haftalık dönemde 348 operasyon gerçekleştirildiğini, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 9'u ölü, 4'ü teslim, 2'si sağ olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca operasyonlarda çok sayıda ve miktarda mühimmat, silah, uyuşturucu maddenin ele gerildiğini açıkladı.



Edinilen bilgiye göre, 10-17 Nisan 2017 tarihleri içerisinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 348 operasyon gerçekleştirilirken, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 711 kişi gözaltına alındı.



"DEAŞ, FETÖ/PDY ve sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında 831 kişi gözaltına alındı"



Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 170 kişi gözaltına alınırken, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 651 kişi, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı.



"15 terörist etkisiz hale getirildi"



Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 9'u ölü, 4'ü teslim, 2'si sağ olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; 6 ilde (Batman 3, Bitlis 7, Mardin 12, Bingöl 18, Diyarbakır 3, Van 1) teröristler tarafından kullanılan 44 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. Tuzaklanan 20 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 1 ton 300 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde (2 kilogramı plastik patlayıcı), 23 el bombası, 21'i ağır ve uzun namlulu (1 biksi, 1 M16, 16 kalaşnikof, 3 roketatar) olmak üzere toplam 48 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.



"Piyasa değeri yaklaşık 85 milyon TL olan uyuşturucu madde, kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi"



Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 73 ilde gerçekleştirilen 590 operasyonda piyasa değeri 79 milyon 458 bin 317 TL olan; 17 ton esrar, 227 kilogram eroin, 3 kilogram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 170 bin 323 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, piyasa değeri 5 milyon 188 bin 306 TL olan; 596 bin 165 adet kaçak sigara, 220 bin 685 litre akaryakıt ele geçirildi ve bu operasyonlar kapsamında 863 kişi gözaltına alındı.



"Diyarbakır'da yapılan operasyonda tek seferde 14,5 ton esrar maddesi ele geçirildi"



Ayrıca, 14 ilde (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya, Niğde, Samsun, Tunceli) sokak satıcılarına yönelik yürütülen planlı uyuşturucu operasyonlarında 149 şahıs gözaltına alındı ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda ise tek seferde 14,5 ton esrar maddesi ele geçirildi.



"4 bin 151 düzensiz göçmen yakalandı"



Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 445'i denizlerde olmak üzere 4 bin 151 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 65 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA