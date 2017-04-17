15 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi!

İçişleri bakanlığı, 10-17 temmuz haftasında yürütülen terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 9'u ölü 15 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı, 10-17 Nisan 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 348 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 711 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Açıklamada, yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 170 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle devam edildi:



"FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 651 kişi gözaltına alınmıştır. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 10 kişi gözaltına alınmıştır."



14,5 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 9'u ölü, 4'ü teslim, 2'si sağ olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca 14 ilde (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya, Niğde, Samsun, Tunceli) sokak satıcılarına yönelik yürütülen planlı uyuşturucu operasyonlarında 149 şahısın gözaltına alındığı, Diyarbakır'da yapılan operasyonda ise tek seferde 14,5 ton esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.



(Uğur Kan Yüksek / İHA)