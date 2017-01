15 Temmuz ve Darbeler"İ Araştıranlara Özel Destek

MUHAMMED KAYGIN - Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yapılacak lisansüstü tez çalışmalarında "15 Temmuz ve Darbeler" konusunu ele alan öğrenciler ve danışmanlıklarını yürüten öğretim elemanlarına yüksek lisans için 25 bin, doktora için de 35 bin lira özel destek sağlanacağı bildirildi.



Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlattığı her ilde bir üniversite olma konsepti içerisinde 2006 yılında kurulduğunu hatırlattı.



Tüm kentlerde üniversite bulunmasındaki temel kaygı ve temel çıkış noktasının, her ilde yüksek öğretimin yaygınlaştırılması, yüksek öğretime herkesin ulaşması ve bu haktan yararlanması olduğunu aktaran Alkan, "Bu katkı sadece ekonomik anlamda değil, bunun ötesinde sosyal olarak, kültürel olarak ve her anlamda illerimize, bölgemize ve totalde de ülkemize ve dünyaya katkı sağlaması üniversitelerin varlık sebeplerinden bir tanesi." dedi.



Başta Çorum olmak üzere Türkiye'ye ve dünyaya katkı sağlamak için yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Alkan, şöyle konuştu:



"Bu başlatmış olduğumuz '15 Temmuz ve Darbeler'le ilgili destek süreci de bunun bir ürünüdür. Yaklaşık 6 ay öncesinde pek çok kimsenin 'artık darbeler bitti, bundan sonra darbe olmaz' dediği bir süreçte biz çok şiddetli ve kötü bir şekilde tecrübe ettiğimiz bir darbe yaşadık. Çok şükür ki imanlı, yerli ve milli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin gayretleriyle çok sayıda şehit ve gazi vererek çok ciddi öğrenimlerle bir darbe sürecini atlattık. 1960'lı yıllardan bu yana yaklaşık 60 yıllık bir süreçte neredeyse 10'a yakın darbe tecrübesi yaşamış olan ülkemizde, 'darbenin ve darbecilerin tarihi', 'bunların dünyaya ve olaylara nasıl baktığı', 'bu darbe süreçlerinin nasıl beslendiği ve bu noktalara nasıl geldiği', 'bundan sonra bu ve benzeri süreçleri bir daha yaşamamamız için neler yapılması gerektiği' başta olmak üzere, darbe konusunu masaya yatırmak üzere lisansüstü çalışma yapacak olan araştırmacılarımıza bir destek vermeye başladık."



Üniversitenin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yapılacak lisansüstü tez çalışmalarında "15 Temmuz ve Darbeler" konusunu ele alan öğrencilere ve danışmanlıklarını yürüten öğretim elemanlarına yüksek lisans için 25 bin, doktora için de 35 bin lira özel destek sağlanacağının altını çizen Alkan, "Bu desteğin rakamsal miktarını yasal olarak belirlemek zorunda olduğumuz için yaptık. Aslında bu konuda herhangi bir üst limit söz konusu değildir. Yapılacak çalışma neyi gerektiriyorsa gerçekten bu anlamda katkı sağlanması kaydıyla biz bu sürecin akademik ve bilimsel olarak masaya yatırılmasının çok önemli olduğunu fark ettik ve böyle bir süreci başlattık." ifadelerini kullandı.



15 Temmuz ve Darbeler konusunda araştırma yapacak öğrenci ve danışmanlara verilecek desteğin üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri kaynağından karşılanacağını bildiren Alkan, amaçlarının sadece yüksek lisans veya doktora yaptırmak olmadığını, toplumun ihtiyaçlarını gideren, bir yaraya merhem olan anlayışla çalışmaların yürütülmesini istediklerini sözlerine ekledi.