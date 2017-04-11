Maliye Bakanı Naci Ağbal, ihracat ve üretim tarafında gelişmelerin son derece olumlu olduğunu belirterek, "Özel tüketim harcamaları tarafında özellikle reel sektör, tüketici güven endeksindeki olumlu gelişmeler, gelecek günlere ilişkin olumlu göstergeler. Hep beraber 15 Temmuz'un oluşturduğu sıkıntıları aştık. Etrafımızda oynanan bütün oyunların üstesinden geldik. Şimdi reform zamanı. 'Türkiye'de yönetim sisteminde radikal, köklü değişiklik yapma zamanı.' diyoruz." ifadelerini kullandı.



Ağbal, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen, Erzurum Vergi ve İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, iş adamlarını ve yatırımcıları çalışmalarından dolayı tebrik etti, ihracatta ve vergi ödemelerinde başarılar diledi.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Erzurum'u, Erzincan'ı, Gümüşhane ve Bayburt'u içine alan Cazibe Merkezleri Programı için büyük gayret gösterdiklerini anlatan Akdağ, "Burada Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık'ı da anmam lazım o da Gümüşhane noktasında büyük bir çaba gösterdi. Cazibe Merkezleri Programı içine bu 4 ilimiz de katılmış oldu." dedi.



Ağbal, Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili gelişmeleri birebir takip ettiklerini belirterek, her aşamada Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a bu bölgede yapılacak yatırımlarla ilgili gerekli destekleri verdiklerini söyledi.



İş adamlarına yatırımlarını artırmaları tavsiyesinde bulunan Ağbal, şöyle devam etti:



"İnşallah yatırımları artırma konusunda başta Erzurum olmak üzere, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt vilayetleri yepyeni bir noktada yatırımın, üretimin, ihracatın merkezi olacaklar. Bu 4 ilimizin hem önemli coğrafi lokasyonlara yakınlığı, ulaşım yollarının üzerinde olması hem de şu ana kadar kaydetmiş olduğu gelişmeler, bu illere önemli bir avantaj sağlıyor. İnşallah 16 Nisan'dan sonra da yapılan başvurularla ilgili gerekli takibatı yapacağız ve Kalkınma Bankasından inşallah Erzurum ilimize de gerekli yatırım kararlarının çıkmasını sağlayacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."



"15 Temmuz sonrasında oluşan bir karamsarlık havası vardı"



Ağbal, son 7-8 aydır önemli kararlara imza attıklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Ekonomide 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşan bir karamsarlık havası vardı. 2016 Ağustos ayından bu tarafa ekonomiyi canlandıracak kararları bir bir aldık. Gerek Kredi Garanti Fonu gerek KOSGEB kredileri gerek vergi indirimleri, vergi teşvikleri, vergi yeniden yapılandırmaları her birisi ayrı ayrı özel olarak çalışıldı ve yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı destekleyecek birçok kararı bu dönemde aldık. Maliye politikası bu dönemde ekonomik büyümeye önemli bir katkı verme fonksiyonunu üstlendi. Özellikle 2016'nın son çeyreğinde tekrar büyüme, ekonomide gelişme var. Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı."



İnsanların yatırım, üretim kararlarını daha rahat alacak noktaya yavaş yavaş geldiklerini ifade eden Ağbal, 2017'nin ilk çeyreğinin ve sonraki dönemlerin daha iyi olacağını bildirdi.



"Bu yıl geçen yıldan dahi iyi olacak"



Ağbal, 2017 yılının ekonomi bakımından 2016 yılından daha iyi bir yıl olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İhracat tarafında gelişmeler son derece olumlu. Üretim tarafında son derece bizleri cesaretlendirecek gelişmeler var. Özel tüketim harcamaları tarafında özellikle reel sektör, tüketici güven endeksindeki olumlu gelişmeler gelecek günlere ilişkin olumlu göstergeler. İnşallah hep beraber 15 Temmuz'un oluşturduğu sıkıntıları aştık. Etrafımızda oynanan bütün oyunların üstesinden geldik. Şimdi reform zamanı. 'Türkiye'de yönetim sisteminde radikal, köklü değişiklik yapma zamanı.' diyoruz."



16 Nisan'daki halk oylamasına da değinen Ağbal, "Bu projede Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat artacak. Önümüzdeki dönemde hep beraber gayret edeceğiz, üreteceğiz ve Türkiye'de reformların çok daha hızlandığı bir döneme girmiş olacağız." dedi.



Ağbal, konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve protokol üyeleriyle, vergi ve ihracat rekortmenlerine ödüllerini verdi.