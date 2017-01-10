15 Temmuz'u Unutturmamak İçin Kardan Tank Yaptılar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak amacıyla kardan tank yaptı.



Pazarköy Mahallesi'nde yaşayan Ömer Akbal ve arkadaşları, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için kardan tank yapmaya karar verdi.



Karları temizledikten sonra tank heykelini ortaya çıkarmayı başaran Akbal ve arkadaşları, tankı Türk bayraklarıyla süsledi.



Kardan yapılan heykel, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Çocuklarını tankın üzerine çıkaran, önüne yatıran vatandaşlar, 15 Temmuz'da darbecilere karşı gösterilen mücadeleyi hatırlatmaya çalıştı.



Akbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için kardan tank yaptıklarını belirterek, "Milli birlik ve beraberlik adına bu tankı yapmaya karar verdik. 15 Temmuz'u insanlar tekrardan hatırlasın. O günleri unutmamak için bu tankı hazırladım. Tek millet, tek vatan, tek bayrak için sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.



Evinin bahçesine 30 metrelik kardan yılan yaptı



Serdivan ilçesinde yaşayan işçi İbrahim Kurt da evinin bahçesine 30 metre uzunluğunda kardan yılan yaptı.



Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışını fırsat bilen Kurt, eğlenmek amacıyla kardan yılan yapmaya karar verdi.



Bahçesindeki karları kürek yardımıyla temizleyen İbrahim Kurt, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın sonunda 30 metre uzunluğunda yılan yaptı.



Yılanın başını kömürle çizen, dilini de kırmızı boyayla renklendiren Kurt'un kardan yaptığı heykel, vatandaşların ilgi odağı oldu.



İbrahim Kurt, kar yağışını eğlenceye dönüştürmek amacıyla böyle bir şey yapmaya karar verdiğini söyledi.



Kardan yılanın çok beğenildiğini dile getiren Kurt, "Kar yağdığında zaman zaman böyle çizimler yapıyorum. Daha önce de kardan ev yapmıştım. Çok da güzel oldu." ifadelerini kullandı.