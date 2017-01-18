15 Temmuz'u Sokak Tiyatrosuyla Anlattılar

Gümüşhane Gençlik Merkezi tiyatro grubu 15 Temmuz hain darbe girişimini sokak tiyatrosuyla canlandırdı.



15 Temmuz Zafer Meydanı'nda saatler süren özel efekt makyajlarıyla hazırlanan 17 kişilik oyuncu ekibi, yaklaşık 20 dakika boyunca Türk bayrağının asılı durduğu bayrak direğinin dibinde kıpırdamadan bekledi.



Sala, İstiklal Marşı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın şiirlerinin seslendirildiği programda oyuncular performanslarının ardından Türk bayrağının etrafında halka oluşturup el ele tutuşarak "Yaşasın demokrasi" sözlerini haykırdı.



Oyunu ilgi ve merakla, özenle yapılan makyajları ise şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar oyunun sonunda tüm oyuncu ve teknik ekibi alkışlarıyla destekledi.



Oyunun yönetmeni Mesut Budak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirdikleri bu etkinliği halka doğrudan ulaşmak için sokakta yaptıklarını söyledi.



"Düşmanımız çok. Unutulmaması için, hatırlatmak için yaptık"



15 Temmuz gecesinde yaşanan kanlı saldırının halka aniden yansıdığını ve halkın da ani yaklaşımla bu saldırı bertaraf ettiğini kaydeden Budak, "Unutulmamalı ki düşmanımız çok. Yine başımıza gelme ihtimali olabilir. İnşallah da gelmez. Ama gelirse de unutmayın, bu günler çok geçmişte değildi, yakın tarihte olduğunu hatırlatmak adına bir gösteri gerçekleştirdik. İnşallah memleketimizde bu tip sosyal etkinlik ve sanatsal faaliyetlerle daha da çok farkındalığı gerçekleştirecek etkinliklerde bulunuruz" dedi.



"Türkiye'de 15 Temmuz'la ilgili ilk gösteriyi biz gerçekleştirdik"



Şuana kadar Türkiye'de tiyatral anlamda 15 Temmuz darbe gecesiyle ilgili hiçbir etkinlik gerçekleştirilmediğini ve ilk gösterinin Gümüşhane'de yapıldığını kaydeden Budak, "Tabi ki bu tür olaylar olmasaydı da bizde bunun farkındalık çalışmasına gerek duymasaydık. Ama Türkiye'de ilk olarak Gümüşhane gerçekleştirdi. Her zaman olduğu gibi halkımızda farkındalık oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.



"Özel efekt makyajlarının yapımı 4 saat sürdü"



Oyunda 17 kişilik oyuncu kadrosu, 10'un üzerinde de teknik personel olduğunu ifade eden Budak, "Buradaki oyuncularımız bizim Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa bir projesidir. İnşallah bu proje devam edecek. Makyajların toplam yapım süresi yaklaşık 4 saat sürdü. Özel efekt makyajları kullanıldı. Tiyatral anlamda gerçekçiliği ve doğallığı vermek için bir efekt kullanmamız gerekiyordu. Bu efekti de en doğru şekilde vermek adına ciddi bir masraf, performans ve efektle bu makyajı yaptık" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE