15 Temmuz Süreci" Fotoğraf Yarışmasına Yoğun İlgi

Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek olan "15 Temmuz Süreci" konulu fotoğraf yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Ana teması 15 Temmuz şehitleri olan 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında bu yıl '15 Temmuz Süreci' konulu ödüllü fotoğraf yarışması da düzenlenecek.



Fotoğrafların diliyle hain darbe girişiminin ve milletin gösterdiği destansı direnişin bütün detayları ile anlatılacağı yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Yarışmanın şartları



Yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerinden 15 Temmuz sürecinde yaşananları kadrajlarına yansıtan fotoğraf sanatçıları, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) sitesinden online olarak katılabiliyor. Yarışmaya katılacak fotoğrafların 15 Temmuz 2016 ile 27 Nisan 2017 tarihleri arasında çekilmiş olması gerekiyor. 18 yaş üstü herkesin katılabileceği yarışmaya 27 Nisan saat 23: 00'a kadar müracaat edilmesi gerekiyor.



Birinci olana 3, ikinciye 2, üçüncüye ise bin TL ödülün verileceği yarışmaya katılmak isteyenlerin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp's=285 adresine fotoğraflarını yollayabileceği bildirildi.



Yarışma 27 Nisan'a kadar devam edecek



Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, fuar ve yarışma hakkında bilgiler vererek, "Kitap Fuarı kapsamında birtakım söyleşi programlarımız, tiyatro gösterilerimiz ve fotoğraf yarışmamız, resim etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerimizden bir tanesi de "15 Temmuz Süreci" fotoğraf yarışmamız, yarışmamızı ulusal anlamda gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden yarışmamıza fotoğraf sanatçıları fotoğraflarını gönderiyorlar. Yarışmamıza büyük bir ilgi var. Yarışmamız 27 Nisan günü saat 23.00'a kadar devam edecektir. Dereceye giren fotoğraflar ödüllendirilecek ve kitap fuarımızda sergilenecektir" ifadelerini kullandı. - MALATYA