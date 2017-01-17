15 Temmuz Sonrası Yeni Türkiye Vizyonu Pursaklar'da Masaya Yatırıldı

Pursaklar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Pursaklar Kent Konseyi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sonrası Yeni Türkiye Vizyonu panelinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay "Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye daha etkili bir ülke haline gelecek" dedi.



Saray Kültür Merkezi'nde düzenlenen Pursaklar Kent Konseyi Kış Dönemi Genel Kurulu'nda 15 Temmuz Sonrası Yeni Türkiye Vizyonu masaya yatırıldı. Panele AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kent Konseyi Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.



Panelde konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye'nin daha tutarlı bir ülke olacağını belirterek "Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Türkiye daha etkili, daha verimli bir siyaset izleyebilen, faaliyet ortaya koyabilen bir ülke haline gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.



"5 yıllığına seçilen diktatör olmaz"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay yaptığı konuşmada 'Diktatörlük ve tek adamlık' eleştirilerine de cevap vererek "Parlamenter sistem Türkiye için bu haliyle bir yere kadar bizi taşıdı. Türkiye halkıyla Türkiye devleti ilk defa AK Parti döneminde birleşti. Halka hesap verecek, 5 yıllığına seçilen kişi diktatör olmaz" diye konuştu. 15 Temmuz gecesi yaşananlara da değinen Aktay, Türkiye'de iki yılda yaşanmayacak gelişmelerin bir 15 Temmuz gecesi yaşandığını söyledi. 15 Temmuz gecesi halkın gösterdiği dik duruşun önemini vurgulayan Yasin Aktay şunları kaydetti: "Toplumsal hareketlerin tabiatı muhalif karakterde olmasıdır; ama belki de sosyoloji tarihinin bir sürprizi sayılabilecek şekilde 15 Temmuz gecesi insanlar hükümetlerine, devletlerine sahip çıkabilmek için sokaklara milyonlarcasıyla çıktılar. Bu olağanüstü bir vakadır. Cumhurbaşkanımız, 'Orada bir halk varsa burada da bir halk var' dedi. Son derece barışçıl bir biçimde kimseyi kırmadan, dökmeden, bir halk kendi duruşunu nasıl sergiler, bunun en mükemmel örneğini düzenlediği millet mitinglerinde, millete saygı mitinglerinde sergiledi.



"Arınma ve temizlenme sürecine girilmiştir"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, FETÖ operasyonları hakkında da açıklama yaparak Türkiye'de bir arınma ve temizlenme sürecine girildiğini söyledi. 15 Temmuz işgal girişiminin en az 50 yıllık bir örgütlenmenin sonucunda yaşandığını belirten Aktay, "Fethullah Gülen'in masonlarla olan ilişkisi ortaya çıktı. FETÖ'nün örgütlenme biçimi masonik temellidir. ABD'de tutunabilmesi ve dünya medyası tarafından hala bir 'din adamı' olarak anılmasının altında masonik altyapı vardır" diye konuştu. Aktay, 15 Temmuz'da Türk halkının, demokrasiyi ne kadar istediğini açıkça gösterdiğini ifade ederek, "Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra büyük bir musibetten kurtulmuştur. Bizim 15 Temmuz'dan sonra biraz daha birbirimize kenetlenmemiz lazım. Türkiye'de bir arınma ve temizlenme sürecine girilmiştir. Burada ortaya çıkan ayıklama zaman zaman yakınlarımıza kadar gelebiliyor. Bu kafa karışıklıklarına neden olabiliyor, dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.



"Cumhurbaşkanlığı Türkiye'ye yeni vizyon kazandıracak"



Gündemde yer alan Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Türkiye'ye yeni vizyon kazandıracağını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bugünkü sistemde cumhurbaşkanıyla başbakanın farklı partilerden olma ihtimali var. Böyle bir ihtimal söz konusu olduğu zaman biri diğerine fren değil, takoz olur. Biz de bunları gördük. Cumhurbaşkanının Ahmet Necdet Sezer olduğu, başbakanın da Recep Tayyip Erdoğan olduğu dönemi yaşadık. Parlamentoda çıkan bir kanunu Cumhurbaşkanı, sırf takozluk olsun diye, yani 'Burada bir yanlış var, biraz daha gözden geçirin, ben de bir katkıda bulunayım' diye değil; bir fren değil, tam bir takoz olma mekanizması olarak değerlendiriliyordu. Bu, yürütmeyi çok yavaşlatan, verimliliği azaltan, ülkenin beden bütünlüğünü bozan bir etki yapıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye yeni bir vizyon kazandıracak."



Başkan Çetin: Sosyal belediyecilik esastır



15 Temmuz Sonrası Yeni Türkiye Vizyonu konulu panele ev sahipliği yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı konuşmada sosyal belediyeciliğin esas olduğunu belirterek "Şehri fiziki yönden güzelleştiriyoruz, şehri imar ederken insanı ihmal etmemek gerekir. Bu nedenle sosyal belediyecilik esastır. Bizler de sosyal belediyecilik yapıyoruz" dedi. Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise yaptığı açılış konuşmasında belediyenin desteklerine teşekkür ederek kent konseyinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da yaptığı konuşmada halkın 15 Temmuz gecesi aklıyla, yüreğiyle karanlığı boğduğunu ifade etti. Program protokol üyelerinin çiçek takdimi ile sona erdi. - ANKARA