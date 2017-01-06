15 Temmuz Sonrası Yeni Türkiye" Konferansı

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin İstiklal harbi şartlarının yaşandığı melez bir savaşın ortasında olduğunu söyledi.



Küçükyılmaz, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz sonrası yeni Türkiye" konferansında, Türkiye'nin uluslararası güçlerin taşeron olarak kullandığı terör örgütlerinin saldırısı altında olduğunu ifade etti.



Yaşanan terör saldırılarına dikkati Küçükyılmaz, İslam dünyasının "Haşhaşi" tehlikesinden sonra karşılaştığı en büyük tehlike ile karşı karşıya olduğunu belirtti.



Sürecin 2009 yılında Davos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışıyla başladığını iddia eden Küçükyılmaz, "Pensilvanya'daki vaiz kılıklı şarlatan, 2009 yılından sonra harekete geçti. O tarihten itibaren pek çok girişimde bulundular ancak başaramayınca 15 Temmuz'da gözleri dönmüşcesine bu milletin silahlarıyla bu millete ateş açma cüretini gösterdiler. Ancak bu onların en büyük hatalarıydı, çünkü bu millet liderine, ülkesine sahip çıkmıştır" dedi.



Türkiye'de hala darbe tehditi bulunduğunu, darbe yapmak isteyenlerin FETÖ'nün hazin akıbetinden ders aldıkları için beklediğini ifade eden Küçükyılmaz, şöyle konuştu:



"Demokrasi nöbetleri bitmedi, bu nöbet sadece sokakta değil, evlerde, gönüllerde, sosyal medyada bütün özel ve kamusal alanlarda tutulur. Çünkü bir savaş halinin ortasındayız. Türkiye günümüzde İstiklal harbi şartlarının yaşandığı bir hibrit savaşın ortasında, bir gün PKK, bir gün DEAŞ bir gün FETÖ, alfabenin bütün harfleri toplanmış, bu ülkeye, millete saldırıyor. Savaş dediğiniz şey daha nasıl olur, soruyorum size. Dün İzmir'de, yılbaşında İstanbul'da, öncesinde Kayseri'de terör saldırıları yaşadık. Biz Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılarla mücüdele ettik, zor durumdaydık ama Yunanlara nefesimiz yetti. Bugün kiminle savaştığımızı net bir şekilde söyleyemiyoruz. Ancak ümitsizliğe kapılmak gerekmiyor, tarihimizin şanlı sayfalarına bakmamız gerekir, bu günleri geride bırakıp yükselişimizi sürdüreceğiz."