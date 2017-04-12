15 Temmuz Sonrası Güvenlik Sektörüne Talep Arttı
Arma Kontrol Sistemleri CEO'su Kartal, terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bina güvenlik bariyerlerine yönelik talebin hızla arttığını ifade etti.
Arma Kontrol Sistemleri CEO'su Kartal, terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bina güvenlik bariyerlerine yönelik talebin hızla arttığını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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