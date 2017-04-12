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15 Temmuz Sonrası Güvenlik Sektörüne Talep Arttı
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15 Temmuz Sonrası Güvenlik Sektörüne Talep Arttı

Arma Kontrol Sistemleri CEO'su Kartal, terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bina güvenlik bariyerlerine yönelik talebin hızla arttığını ifade etti.

15 Temmuz Sonrası Güvenlik Sektörüne Talep Arttı

Arma Kontrol Sistemleri CEO'su Kartal, terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bina güvenlik bariyerlerine yönelik talebin hızla arttığını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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