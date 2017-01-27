Sadabad Tiyatro Atölyesi tarafından 15 Temmuz ruhunu ve kahramanlarını hatırlatmak amacıyla "15 Temmuz Sonrası Ders-i Alem" etkinliği yapıldı.



Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Gençlik Platformunun katkılarıyla Kağıthane Yavuz Selim Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesine ait görüntülerin derlendiği kısa bir film gösterildi.



Gecede, Sadabad Tiyatro Atölyesi tarafından Dalya Uçankuş'un yazıp yönettiği "15 Temmuz" konulu performans tiyatrosu ile türkü ve şiir dinletisi de seyircilerin beğenisine sunuldu.



Mehter takımının sahne aldığı etkinlikte, 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflardan oluşan sergiye de yer verildi.



Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin'in katılımcılara hitap ettiği gecede, kullandığı kamyonla Taksim'e giderek 15 Temmuz gecesi halkın darbecilere karşı direnişinde simge isimlerden biri olan Şerife Boz'a hediye takdimi yapıldı.



Genel sanat yönetmenliğini Fatih Meral'in üstlendiği Sadabad Tiyatro Atölyesi ekibi, Aydın Erisk, Ayşegül Ağca, Burhan Kıvılcım, Ersin Kıbıç, Fatih Meral, Faruk Aktaş, Muhsin Acir, Onur Yılmaz, Ömer Meral, Seda Kaya, Sercan Özkaya, Şevki Şahin, Vedat Kaya ve Seren Konyalı'dan oluşuyor.