15 Temmuz Sempozyumu Düzenlenecek

Çorum Belediyesince 15 Temmuz'daki darbe girişiminin tüm yönleriyle ele alınacağı "Teorik ve Sosyolojik Kökleriyle 15 Temmuz" konulu sempozyum düzenleneceği bildirildi.



Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi basireti ve cesareti ile darbeyi engellediğini belirterek, darbe kalkışmasının ardından pek çok tahlil yapıldığını ve kalkışmasının failleri, mantığı ve uzantılarının çözülmeye çalışıldığını ifade etti.



Bu kapsamda Küresel Araştırma Düşünce Merkezi işbirliğiyle 28-30 Nisan tarihlerinde "Teorik ve Sosyolojik Kökleriyle 15 Temmuz" konulu sempozyum düzenleyeceklerini kaydeden Külcü, bu sempozyumda problemin temeline inmeyi ve bu yapının teorik ve sosyolojik temellerini belirginleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.