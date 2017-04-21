15 Temmuz Şehitliği Yapılmaya Başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Edirnekapı Şehitliğinde bir şehitlik yapımına başlandı. Türkiye'nin birçok farklı iline gömülen şehitler için sembolik mezarların hazırlanacağı şehitliğin darbe girişiminin yıl dönümünde açılması planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Edirnekapı Şehitliği'nde bir şehitlik yapımına başlandı. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşların anısına yapılan şehitlikte Türkiye'nin farklı illerinde hayatını kaybeden şehitler için sembolik kabirlerinin hazırlanacağı belirtiliyor. Tarihi Edirnekapı Şehitliği'ne komşu olacak alanda 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle darbecileri vazgeçirmeye giderken vurulan Yılmaz Ercan'ın kabri de bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit düşenler anısına yapılan şehitliğin, darbe girişiminin yıl dönümünde ziyarete açılması planlanıyor.



"ŞEHİTLERİMİZE BÖYLE ÖNEM GÖSTERİLİYORSA NE MUTLU BİZE"



15 Temmuz'un Türk milleti için asla unutulmayacak bir gün olduğunu dile getiren Haluk Yağız, "Genelkurmay'ın önündeki çatışmada ben de vardım. Şehitlerimize böyle bir önem gösteriliyorsa ne mutlu bize, bence çok güzel olmuş. Şehitlerimiz için mütevazi bir yerde yapılmış, halkın gelip gidebileceği, şehitlerimizi anabileceği, dua edebileceği bir yer yapılmış" dedi.



"GÜZEL BİR ŞEY, 15 TEMMUZ'U BİZE HATIRLATACAK"



Şehitlerin ülkeler için çok önemli olduğunu onlar için yapılan çalışmaların da çok değerli olduğuna dikkat çeken Yalçın Doğan, "Güzel bir şey. 15 Temmuz'u bize hatırlatacak, Çanakkale'de nasıl şehitliklerimiz varsa burada da temsili şehitlikler olacak. 15 tane de şehidimiz yatıyor burada onlarla beraber çocuklarımızın geleceğini hatırlaması adına güzel bir uygulama, hoşumuza gitti" şeklinde konuştu.



15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle 249 şehit verilmiş, 2 binden fazla vatandaş da gazi olmuştu.



(Hasibe Karadağ - Emrah Kuş/İHA)