15 Temmuz Şehitleri İçin "Ceviz Ormanı"

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörlüğü ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından fakültenin araştırma bahçesindeki 20 dönümlük alana 15 Temmuz Şehitleri anısına ceviz ormanı oluşturuldu.



AİBÜ'den yapılan açıklamada, hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 15 gün önce dikilen 2 yaşındaki 300 ceviz ağacının 249'una, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenlerin künyelerinin asılacağı, böylece, uzun yıllar yaşayan ceviz ağaçlarıyla birlikte aziz şehitlerin isimlerinin de gelecek nesillere yadigar olarak kalacağı belirtildi.



AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz'in dikilen ceviz fidanlarının bulunduğu arazide incelemelerde bulunduğu ifade edildi.



Açıklamada, göreve geldiğinde üniversiteye ait olan arazilerin çok az olduğunu ifade eden Coşkun'un şu ifadelerine yer verildi:



"Sadece bu bölgede Yumrukaya köyüne kadar devam eden şerit boyundaki araziler Maliye Bakanlığı tarafından üniversitemize tahsis edildi. Bu arazilerin bir bölümünde 15 Temmuz şehitlerimiz adına oluşturulan ceviz ormanı beni çok memnun etti."