15 Temmuz Şehitleri Için 249 Fidan Dikildi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı üyeleri, 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikti.



Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde Manisa Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan fidan dikim alanında 249 çam ağacı fidanının düzenlenen törenle dikimi gerçekleştirildi.



Törene Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı üyeleri, Cumhuriyet Savcısı Korhan Sert, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlüler katıldı.



Cumhuriyet Savcısı Sert, törende yaptığı konuşmada, "Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzden burada 20 hükümlü ile beraber şehitlerimiz adına fidan dikiyoruz. Her biri şehitlerimiz anısına sembolik olarak ağaç dikilecektir. Hepsinin ruhu şad olsun." dedi.



Etkinlikte yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden hükümlüler de 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmaktan memnun kaldıklarını dile getirdi.