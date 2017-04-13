15 Temmuz Şehitleri İçin 2 Bin Fidan Dikildi

Kırıkkale'de, Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) Kırıkkale İl Danışmanlığı tarafından 15 Temmuz şehitleri için 2 bin fidan dikildi.



Çullu köyü ormanlık arazide düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan ÇEKUD Kırıkkale İl Danışmanı Atila Dulkadir, ÇEKUD olarak tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.



Doğa ile insan arasında bozulan dengeyi yeniden tesis etmek, yaşanabilir ve sürdürülebilir sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Dulkadir, şöyle konuştu:



"Dünyada her canlı havaya, suya ihtiyaç duyduğu gibi yeşile de ihtiyaç duymaktadır. Bugün öğrenciler ve vatandaşlarımızla birlikte 15 Temmuz'da hepimiz için bedel olarak canlarını veren başta Ankara'daki özel harekat polislerimiz olmak üzere tüm şehitlerimiz anısına fidanları toprakla buluşturduk. Fidanlarımız şehitlerimiz için yeşerecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim."



Öğrenciler, diktikleri fidanlara şehit isimlerinin yazılı olduğu kartları astı.



Fidan dikimine, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.