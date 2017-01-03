15 Temmuz Şehitleri Cezaevinde Anıldı

Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumunda, 15 Temmuz şehitleri anıldı.



Cezaevinin Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, hakim, savcı, tutuklu ve hükümlülerin katıldığı programda, hükümlüler tarafından Kur'an okundu, şehitler için dua edildi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan kısa film gösterildi.



Ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, "Son Kuşlar" adlı oyun, tutuklu ve hükümlülere izletildi.



Oyuncu Turgay Tanülkü, yaptığı konuşmada, İstanbul'daki terör saldırılarını nefretle kınadıklarını söyledi. Türkiye'nin kanayan yarasının herkesi ilgilendirdiğini aktaran Tanülkü, gelecek kuşaklara daha güzel bir ülke bırakmak istediklerini dile getirdi.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz da İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle üzüntülü olduklarını ifade etti.