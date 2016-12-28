15 Temmuz Şehitleri Anısına Lale Ekimi

Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanında oluşturulan özel bir bölüme, 15 Temmuz şehitleri anısına 15 bin lale soğanı ekildi.



Kağıthane Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlar ilçede anılıyor.



Hasbahçe Mesiresi Alanında, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Kent Konseyi üyeleri ve çocuklar lale soğanlarını ekti.



Kılıç, 15 Temmuz'da yaşanılanları asla unutmayacaklarını, şehitlerin hatırasını her zaman diri tutacaklarını belirterek, şöyle konuştu:



"İlkbaharla birlikte soğanlar filizlenerek burada çok hoş bir görüntü meydana getirecek. Hasbahçe bahar mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. Burayı ziyarete gelenler bu manzara karşısında aziz milletimizin cesaretini, vatanseverliğini, fedakarlığını hatırlayacaklar ve dua edecekler. Şehitlerimizi hep en güzel şekilde hatırlatacağız."



Programın sonunda lale dikimi gerçekleştiren çocuklara çiçek hediye edildi.