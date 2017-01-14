15 Temmuz Şehitleri Anısına Kardan Tank

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de iki esnaf, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olanların anısına kardan tank yaptı.



Cemal Günay ve Mustafa Astürk isimli esnafın yaklaşık altı saatte yaptığı tank, vatandaşların ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar tankla fotoğraf çektirirken bazı vatandaşlar da esnafı tebrik etti.



Günay, AA muhabirine, yıllar sonra Edirne'ye yoğun kar yağdığını söyledi.



Esnaf arkadaşı Astürk ile karın yağışını kardan tank yaparak değerlendirdiklerini belirten Günay, "15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak için, her zaman hainlerin karşısında olacağımızı göstermek için böyle bir tank yaptık. İnşallah unutulmaz. Esnaf arkadaşımla hem hatıra kalsın hem de 15 Temmuz'un insanların aklında kalması için çabaladık. Edirne halkının vatanına, bayrağına sahip çıktığı gibi bu hain, alçak kalkışmaya karşı nöbet tuttuğunu gösterdik." diye konuştu.



Vatandaşların fotoğraf çektirmek için tanka yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Günay, "Çok fazla tebrik eden oldu. İnsanlarımız 15 Temmuz şehitleri anısına yaptığımız tankı görünce memnun oldu." ifadelerini kullandı.



"Milletin tankına bayrağı diktik"



Astürk ise evinde gece yatarken tank fikrinin aklına geldiğini ve esnaf arkadaşınla bunu paylaştığını ifade etti. 15 Temmuz şehitleri anasına uğraştıklarını dile getiren Astürk, "Tanka da esnaf arkadaşımla isimlerimizin baş heceleri olan cem-mus adını verdik. Milletin tankına Türk bayrağımızı da diktik." dedi.



İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şube Müdürü Mücahit Güzey de esnafların yaptığı milletin tankına destek verdiklerini söyledi.



Kardan tankın milli mücadele ruhuyla yapıldığını ifade eden Güzey, şöyle konuştu:



"Tamamen milli mücadele ruhuyla yapılmış bir tanktır. Tabi bunu yadırgamamak lazım. Yıllar önce dedemiz Fatih Sultan Mehmet Han yüz metre ileride Tophane bayırı topları döktüğü yerdir. Yani Edirne'ye yakışan bir harekettir. Eminim ki o lanetlenmiş gün olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tekrar yaşansa ve tekrar öyle bir mücadelenin içerisine girsek eminim Cemal ve Mustafa ağabeyimiz bunun gerçeğini de yaparlar. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah vatanımızda tekrar böyle bir kara lekeli günlerin yaşanmamasını Cenabı Hak'tan temenni ediyorum."