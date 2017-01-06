15 Temmuz Şehitleri Anısına Kan Bağışı Kampanyası

Giresun'da 15 Temmuz şehitleri anısına "Vatan sana kanım feda" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Türk Kızılayı Giresun Şubesince 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirilen kampanyada, Atatürk Meydanı'ndaki kan toplama merkezinde kan bağışı yapılabiliyor. Kampanya, 8 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek.



Kızılayın kan toplama merkezini ziyaret ederek kan bağışlayan Giresun Valisi Hasan Karahan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya katkıda bulunmak amacıyla kan verdiğini söyledi.



Karahan, kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgisinin iyi olduğunu belirterek "Giresun kan bağışı konusunda bölge birincisi, iyi bir noktadayız ama ihtiyaç büyük. Dolayısıyla da bağışların sürekli olması ve ihtiyaç anında hepimizin kana ulaşabilmesi gerekiyor." dedi.



Türk Kızılayı Giresun Şube Başkanı Murat Cansız ise kampanyaya yoğun bir katılım olduğuna işaret ederek vatandaşların kan bağışı konusunda Kızılayı bağırlarına bastığını dile getirdi.



Giresun olarak kan bağışında hedefleri tutturacaklarını aktaran Cansız, "13 bin ünite civarında hedefimiz var, onu da bu yıl alacağız. Giresun'da da çok yoğun ilgi var. Her kesimden şu anda kan bağışı var. Gençlerimiz, yaşlılarımız, bürokratlarımız herkes gerçekten ilgi gösteriyor." diye konuştu.



Öte yandan İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu.