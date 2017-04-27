15 Temmuz Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.



Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, her fidana şehitlerin isimlerinin yer aldığı plakalar asıldı.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki hatıra ormanının oluşumunda 8 kişiden oluşan öğrenci topluluğuna Reyhanlı Belediyesi ve Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi destek verdi.



Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duruel, yaptığı açıklamada, Şehitlerinin anısını yeşeren fidan gibi yaşatmak istediklerini söyledi.



Gençlerimizin 15 Temmuz'un ruhunu benimsemeleri ve yaşatma arzularını son derece değerli olduğunu belirten Duruel, "15 Temmuz Türkiye'nin yaşadığı en derin krizlerden biridir. Ülkemizin ve milletimizin selametle aşmış olduğumuz bu badireyi unutturmamak ve şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak adına hatıra ormanı oluşturduk." dedi.



Duruel, hatıra ormanı oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Hatıra ormanında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in için oluşturulan anı kütüğüne şehidin fotoğrafı çakıldı.