15 Temmuz Şehitleri Anısına 15 Bin Çiçek

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine cesurca karşı koyarak gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden şehitler, Kağıthane'de anılmaya devam ediliyor. Kağıthane Merkez'deki Hasbahçe Mesiresi'nde oluşturulan özel bir alana şehitler anısına 15 bin lale soğanı ekildi. Aynı zamanda Türk Bayrağı figürü oluşturacak olan laleler ilkbahar aylarında filizlenerek muhteşem bir görüntü ortaya çıkaracak.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın da katıldığı programda lale soğanlarını, Kent Konseyi üyeleri ve çocuklar birlikte dikti. İlk kez lale soğanı diken çocukların heyecanlı olduğu gözlendi.

15 Temmuz'da yaşanılanları asla unutmayacaklarını belirten Başkan Fazlı Kılıç şehitlerin hatırasını her zaman diri tutacaklarını ifade etti: '' İlkbaharla birlikte soğanlar filizlenerek burada çok hoş bir görüntü meydana getirecekler. Hasbahçe bahar mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. Burayı ziyarete gelenler bu manzara karşısında aziz milletimizin cesaretini, vatanseverliğini, fedakârlığını hatırlayacaklar ve dua edecekler. Şehitlerimizi hep en güzel şekilde hatırlatacağız.''

Programın sonunda lale soğanı dikimini gerçekleştiren çocuklara ayrıca menekşe çiçeği hediye edildi.