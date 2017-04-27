- 15 Temmuz Şehitler Kupası Dünya Futbol Turnuvası

Turnuva şampiyonu Kuzey Afrika takımını 4-1 yenen Ahıska takımı oldu

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nihat Demir;

"Bu misafir öğrenci dediğimiz kardeşlerimizle 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasi adına meydanlardaydık"

"15 Temmuz şehitlerini hatırlatmak için, onlar adına bu gençlerin ter dökmesini istedik"



ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki çeşitli üniversitelerde okuyan 23 farklı ülkeden öğrencilerinin katıldığı "15 Temmuz Şehitler Kupası Dünya Futbol Turnuvası" şampiyonu, Kuzey Afrika takımını 4-1 yenen Ahıska takımı oldu.

Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen, Osmangazi Üniversitesi, İçişler Bakanlığı Dernekler Dairesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destekleriyle, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesinde okuyan 23 farklı ülkenin öğrencilerinin katıldığı 2 haftalık bir futbol turnuvası düzenlendi. Osmangazi Üniversitesi spor sahasında "15 Temmuz Şehitler Kupası Dünya Futbol Turnuvası" adı altında gerçekleşen ve yabancı öğrenciler arasındaki sevgi ve birlikteliğin artmasının amaçlandığı turnuva, düzenlenen final maçı ile sona erdi.

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nihat Demir, 4'üncü kez düzenledikleri turnuvayı daha önce Yunus Emre Sevgi ve Kardeşlik kupası adı altında yaptıklarını, bu sene 15 Temmuz Şehitleri anmak için kupanın adını 15 Temmuz Şehitler Kupası koyduklarını söyledi. Türkiye'de okuyan yabancı öğrencileri halkın dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Demir, "Bu misafir öğrenci dediğimiz kardeşlerimizle 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasi adına meydanlardaydık. 28 gün boyunca bu çocuklar burada olanlar bizlerle birlikte meydanlardaydı, olmayanlar da telefonla, sosyal medya ile bizlere destek oldu. Bu anlamda 15 Temmuz şehitlerini hatırlatmak için, onlar adına bu gençlerin ter dökmesini istedik. Onlar da bu teklifimizi kabul ettiler 23 ülkeyle turnuvayı başlattık" dedi.

Osmangazi Üniversitesi 6'ncı sınıf Tıp Fakültesi öğrencisi Filistinli Saddam Mali, "Güzel çabaları ve kardeşlik içinde geçen müsabakalar için Tuder'e teşekkür ederim. Tanıdık arkadaşlarım var ama bu turnuvalar sayesinde hiç tanımadığımı bizim komşu ülkelerden Irak, Suriye gibi ülkelerden gelen arkadaşları tanıma fırsatı buldum, samimi arkadaş olduk" ifadelerini kullandı.

Anadolu üniversitesi Basın Yayın Bölümü öğrencisi İbrahim Eladel ise, "Bu turnuvanın bizim ülkeler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmesi açısından çok önemliydi. Bir çok arkadaşı tanıyorum ama tanımadığım kişilerde vardı, bu etkinlik sayesinden onlarla da tanışma imkanı buldum. Özellikle 15 Temmuz şehitlerimiz olduğu için bu turnuvanın bizler için özel bir yeri vardı. Bu ülkeye okumaya tercik ettik, Türkiye'nin bizim için özel bir yeri var, şehitlerinin, gazilerinin, askerlerinin gönlümüzde ayrı bir yeri var" şeklinde konuştu.

Düzenlenen turnuvanın finalinde oynanan karşılaşmada, Kuzey Afrika'yı 4-1 skorla yenen Ahıska takımı şampiyon oldu.