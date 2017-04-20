15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Çalışması

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına kurulacak Serbest Geçiş Sistemi için çalışmalar bugün itibarıyla başlatıldı.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, otoyol ve Boğaz köprülerinde serbest geçiş ücret toplama sistemleri yapım işi kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda, araçların gişe alanında şerit seçimine gerek kalmaksızın ortak geçiş yapabileceği konstrüksiyonlar (TAK'lar) tesis edilerek, OGS ve HGS algılayıcılar bu konstrüksiyonlara yerleştirilecek. Tesis edilen konstrüksiyonların altında 4 şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlandıktan sonra yol trafiğe açılacak.



Öte yandan, Giresun Espiye devlet yolunun 49,5 kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Giresun-Espiye yönündeki güney tüpünde ulaşım tek şeritten sağlanacak, Espiye-Giresun yönünde ise trafik servis yolundan verilecek.



Ankara-Çankırı yolunun 11-14. kilometrelerinde asfalt yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer yönden iki yönlü gerçekleştirilecek.