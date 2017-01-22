15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde İntihar! Korkulukları Aşıp Atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen bir kişi, korkulukların arkasına geçerek intihar etti. Ekipler tarafından iskeleye çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KORKULUKLARI AŞIP ATLADI

Olay, saat 10.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde aracıyla köprüye gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aracından inerek korkulukların arkasına geçti. Şahıs bir süre sonra kendini boğazın sularına bıraktı.



CESEDİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, deniz polisi ve Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Polis ekipleri ise, şahsın köprüde indiği aracını çekici yardımıyla Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürdü. Çalışmalar devam ettiği esnada seyir haline olan bir yolcu teknesi, suda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Denizdeki birimlere bilgi verilmesi üzerine harekete geçen GEDDAD timi, suda hareketsiz yatan kişiyi bota çıkartarak ardından Ortaköy İskelesi'ne götürdü. İskeleye yanaşan botun içerisinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahıs, ceset torbasına konularak ambulansa kaldırıldı.



Öte yandan, şahsın cesedi iskeleye çıkartılırken bazı vatandaşlar o anları hem izledi hem de cep telefonlarıyla görüntüledi. Şahsın üzerinde yapılan incelemede, Hüseyin İzbul'a (35) ait kimlik çıktı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.