15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişeler Kalkıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın saat 08.00'da başlayacak serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın saat 08.00'da başlayacak serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlandı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da başlayacak çalışmalarla ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak. Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı öğrenildi. - İstanbul