15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişeler Kalkıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın saat 08.00'da başlayacak serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlandı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da başlayacak çalışmalarla ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak. Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı öğrenildi.



- İstanbul